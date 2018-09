Rangun (dpa) - Die Europäische Union ist seit heute in Birma diplomatisch vertreten. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton eröffnete mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi die neue Vertretung in Rangun. Mit ihr soll laut Ashton der demokratische Prozess in Birma beobachtet und unterstützt werden. Die EU hatte erst am vergangenen Montag die ersten demokratischen Schritte Birmas gewürdigt. Die Sanktionen gegen das Land wurden nach über zwei Jahrzehnten ausgesetzt.

