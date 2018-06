Madrid (dpa) - Spanien hat vorübergehend wieder Kontrollen an der Grenze nach Frankreich eingeführt. Die Regierung in Madrid will so die Einreise von gewalttätigen Demonstranten zum Treffen der Europäischen Zentralbank am 3. Mai in Barcelona verhindern. Spanien setzt damit vorübergehend das Schengen-Abkommen aus, das in weiten Teilen der EU gilt. An einem Grenzübergang bildeten sich Staus. Auch auf dem Flughafen von Barcelona wurden wieder Pässe kontrolliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.