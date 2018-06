Berlin (dpa) - Das Krebsdrama «Halt auf freier Strecke» ist Gewinner des Deutschen Filmpreises 2012. Das Werk von Regisseur Andreas Dresen erhielt am Abend in Berlin vier Lolas, darunter die Goldene Trophäe für den besten Film. Drei Lolas gingen an das Neonazi-Drama «Kriegerin» von David Wnendt. Der Shakespeare-Film «Anonymus» von Roland Emmerich gewann sechs Preise in Nebenkategorien. Das DDR-Drama «Barbara» bekam die Silberne Lola für den besten Spielfilm. Der Film von Christian Petzold war mit acht Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen.

