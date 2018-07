London (SID) - Der FC Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League den dritten Tabellenplatz durch ein 1:1 bei Stoke City mit Ex-Nationalspieler Robert Huth gefestigt. Peter Crouch (9.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Robin van Persie (15.) sorgte für den Endstand. Für den niederländischen Nationalspieler war es Saisontreffer Nummer 28. Huth spielte 90 Minuten durch.

Arsenal profitierte vom 0:4 von Verfolger Newcastle United bei Wigan Athletic. Victor Moses (13.15.), Shaun Maloney (36.) und Franco Di Santo (45.) trafen schon in Halbzeit eins für die Gastgeber. In der Tabelle trennen Arsenal und Newcastle vier Punkte.

Der FC Everton setzte sich ebenfalls mit 4:0 gegen den FC Fulham durch. Nikica Jelavic (7., Elfmeter/40.), Marouane Fellaini (16.) und Tim Cahill (60.) trafen für den Klub aus Liverpool. Der FC Liverpool gewann im Samstagabendspiel bei Norwich City dank eines Dreierpacks des Uruguayers Luis Suarez (24./28./82.) mit 3:0.

Am Sonntag hat Champions-League-Finalist FC Chelsea Heimrecht im Londoner Derby gegen Queens Park Rangers (13.30). Tottenham Hotspur spielt ebenfalls am Sonntag (16.00) zu Hause gegen die Blackburn Rovers. Das möglicherweise entscheidende Duell um die Meisterschaft steigt am Montag (20.00) zwischen dem Tabellenzweiten Manchester City und Titelverteidiger sowie Spitzenreiter Manchester United.