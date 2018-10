Gent (SID) - Christoph Daum hat mit dem FC Brügge weiteren Boden im Kampf um die belgische Fußball-Meisterschaft verloren. Das Daum-Team unterlag am Samstag 1:2 bei AA Gent, während Tabellenführer und Rekordmeister RSC Anderlecht am Freitag 4:0 beim KRC Genk gewonnen hatte. Der Rückstand von Brügge auf Anderlecht beträgt sieben Punkte. Carl Hoefkens (8.) brachte die Gäste in Führung, doch Elimane Coulibaly (23.) und Bernd Thijs (61.) sorgten für die Wende und den Sieg der Hausherren.