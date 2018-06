Dakar (Senegal) (SID) - Der Franzose Pierre Lechantre ist neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Senegals. Dies teilte der Verband des WM-Viertelfinalisten von 2002 am Samstag mit. Damit wird der 62-Jährige zum Nachfolger von Amara Traore, der beim Afrika-Cup in diesem Jahr mit dem senegalesischen Nationalteam bereits in der Vorrunde ausgeschieden und daraufhin entlassen worden war.

Lechantre kennt sich mit dem afrikanischen Fußball bestens aus. Auf seinen früheren Trainerstationen hatte er bereits mit der Nationalmannschaft von Kamerun den Afrika-Cup im Jahr 2000 gewonnen. Zuletzt war er als Nationalcoach von Mali beschäftigt.