Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat knapp sechs Wochen vor Beginn der Fußball-EM in der Ukraine und Polen seine Sorge über den Fitness-Stand der Legionäre Miroslav Klose und Per Mertesacker geäußert. "Um sie mache ich mir intensiv Gedanken. Sie haben jetzt mehrere Wochen nicht gespielt und trainiert, sie waren lange verletzt. Deshalb müssen wir sehen, ob es machbar ist, sie in zwei, drei Wochen Trainingslager auf den ganz, ganz hohen Rhythmus zu bringen, den sie für ein Turnier brauchen", sagte Löw im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Angreifer Klose von Lazio Rom hat nach einem Muskelriss im Oberschenkel seit dem 18. März kein Spiel bestritten, Verteidiger Mertesacker fehlt dem FC Arsenal wegen einer Knöchel-OP seit dem 11. Februar. "Ich traue ihnen zu, dass sie bis zum ersten EM-Spiel wieder in Topform sein können. Aber ich werde bewerten müssen, ob sie uns schon im ersten Spiel gegen Portugal helfen können oder ob vielleicht ein anderer Spieler in einer besseren Verfassung ist", sagte Löw. Das DFB-Team trifft am 9. Juni in Lwiw auf die Iberer.

Beim ebenfalls lange verletzten Mario Götze, der am 32. Bundesliga-Spieltag zu seinem ersten Einsatz nach der Winterpause für Meister Dortmund kam, hat der Bundestrainer indes keine Bedenken: "Auch ihm fehlt natürlich die Praxis, aber er ist ein Spielertyp, der relativ schnell seinen Rhythmus findet und sich schnell ins Spiel integrieren lässt."

Löw sieht keine großen Probleme darin, dass er durch den Einzug des FC Bayern ins Champions-League-Finale den kompletten Kader erst ab dem 24. Mai beisammen haben wird: "Dreieinhalb Wochen Vorbereitung mit dem kompletten Team wären ideal gewesen, aber als Nationaltrainer muss ich mich auf die Situation einstellen", sagte der 52-Jährige, "natürlich ist bei einer so jungen Mannschaft jeder Tag im Training wichtig, aber unsere Basis ist viel besser als früher. Die Spieler sind stärker mit unserer Philosophie vertraut. 2008 hätten wir so eine zerstückelte Vorbereitung gar nicht verkraftet."