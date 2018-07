Göppingen (SID) - Bayer Leverkusen ist dem VfL Oldenburg beim Final Four um den Frauenhandball-Pokal in Göppingen ins Endspiel gefolgt. Der Rekordpokalsieger gewann am Samstag das Halbfinale gegen den Vorjahresfinalisten Buxtehuder SV mit 30:25 (13:13). Zuvor hatte sich Oldenburg, Titelträger von 2009, bereits mit 36:34 (31:31/16:15) nach Siebenmeterwerfen gegen den sechsmaligen deutschen Meister HC Leipzig durchgesetzt.

Damit kommt es im Finale zur Neuauflage des Play-off-Viertelfinales um die deutsche Meisterschaft, welches Leverkusen erst im Rückspiel am Mittwoch für sich entschieden hatte. "Es war eine anstrengende Woche, deshalb bin ich sehr stolz auf das, was meine Mannschaft in den letzten Tagen geleistet hat", sagte Leverkusens Trainerin Renate Wolf.

Am Sonntag steigt um 13.00 Uhr zunächst das Spiel um Platz drei, bevor ab 15.00 Uhr der Pokalsieger ermittelt wird.