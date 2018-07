Berlin (dpa) - Bei einem US-Drohnenangriff in Pakistan ist nach Informationen des Magazins «Der Spiegel» kürzlich auch ein deutscher Islamist aus Aachen getötet worden. Der Deutschtunesier soll sich am 9. März in der Region Waziristan an Bord eines Pick-ups befunden haben, als eine US-Drohne das Fahrzeug ins Visier nahm. Der Wagen mit bis zu 12 Mitfahrern wurde zerstört. Laut «Spiegel» ist dies bereits der zweite Fall, bei dem ein Bundesbürger Opfer eines Drohnenangriffs wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.