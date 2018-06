Oberhausen (dpa) - Es glänzt und glitzert: DJ Bobo hat in Oberhausen den Auftakt seiner Tour «Dancing Las Vegas» gefeiert. Die Konzertreihe steht im Zeichen des 20-jährigen Bühnenjubiläums des 44 Jahre alten Musikers aus der Schweiz. Neben seinen Hits brachte Bobo viel Glitzer und Feuerwerk auf die Bühne in der Ruhrgebietsstadt. Dazu präsentierte er Titel aus seinem neuen Album, sang aber auch bekannte Eurodance-Lieder wie «There Is A Party» oder «Let the Dream Come True».

