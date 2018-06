Neumünster (dpa) - Die laut Umfragen immer populärer werdende Piratenpartei wählt heute auf einem Bundesparteitag in Neumünster ihren neuen Vorstand. Zu dem zweitägigen Kongress werden mehr als 2000 abstimmungsberechtigte Mitglieder erwartet.

Programmatische Fragen wie die Haltung zu rechtsextremen Positionen dürften vor allem am zweiten Tag eine Rolle spielen.

Bei der Entscheidung für den Tagungsort im hohen Norden hatten die Piraten die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 6. Mai im Blick. Eine Woche danach wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. In beiden Bundesländern rechnen sich die Piraten gute Chancen auf einen Einzug in das Parlament aus.

Der 28 Jahre alte Bundesvorsitzende Sebastian Nerz bewirbt sich in Neumünster um die Wiederwahl. Unter den insgesamt zehn Kandidaten werden auch dem 40-jährigen Bernd Schlömer gute Chancen eingeräumt, er ist bisher Stellvertreter von Nerz. Im Unterschied zu anderen Parteien hat der Vorstand der Piraten vor allem Verwaltungsaufgaben.

