Köln (SID) - Dwain Chambers und weitere britische Athleten erhalten am Montag Gewissheit, ob ihre früheren Dopingsünden ihnen den Weg zu Olympia in London versperren. Für diesen Tag hat der Internationale Sportgerichtshof CAS die Entscheidung darüber angekündigt, ob der lebenslange Bann durch die British Olympic Association (BOA) in ihren Augen Bestand hat.

Chambers, der am Donnerstag 34 Jahre alt wird, hatte im März bei der Hallen-WM in Istanbul Bronze über 60 m gewonnen. Gold holte im gleichen Rennen Justin Gatlin (USA), der als Olympiasieger 2004 und Weltmeister 2005 vier Jahre wegen Dopings gesperrt war, und im Falle einer Qualifikation in London starten dürfte.

Chambers hatte wegen Dopings rückwirkend zweimal EM-Gold von München 2002 verloren, war 2006 als Staffel-Europameister zurückgekehrt und 2009 Hallen-Weltmeister über 60 m geworden. Nach WM-Bronze 2012 hatte Chambers gesagt: "Nun hoffe ich, dass der CAS mir den Weg zu Olympia in London öffnet."