Hamburg (SID) - Box-Weltmeister Witali Klitschko lehnt trotz der jüngsten Eskalation der Gewalt in seinem Heimatland Ukraine einen Boykott der Fußball-Europameisterschaft ab. "Dieses Turnier ist das größte Sportereignis in der Geschichte der Ukraine. Es muss stattfinden. Im Gegenteil, es ist sogar eine hervorragende Gelegenheit, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Missstände in unserem Land zu lenken", sagte der 40-Jährige in einem Interview mit Spiegel-online.

Er sei gegen eine Politisierung des Sports, "aber auch Sportler müssen sich darüber im Klaren sein, was in dem Land vorgeht, in dem sie antreten". Klitschko zog Parallelen zur WM-Endrunde 1978 in Argentinien, das damals von einer Militärdiktatur regiert wurde. Klitschko: "Damals wurden von der Militärjunta Regimegegner gefoltert und umgebracht. Teilweise sogar in Stadien, in denen später WM-Spiele stattfanden." Nelson Mandela habe einmal gesagt: Sport habe die Kraft, die Welt zu verändern. Auch Sportler und Fußballer sollten ihre Meinung sagen, wenn die Menschenrechte verletzt werden.

Am Freitag war der EM-Gastgeber, der zusammen mit Polen die EURO vom 8. Juni bis 1. Juli ausrichtet, durch eine Anschlagsserie aufgeschreckt worden. In Dnjepropetrowsk waren am Freitag bei vier Explosionen nach Angaben der französischen Nachrichten-Agentur AFP zwischen 26 und 30 Menschen verletzt worden. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat mittlerweile eine Untersuchung über mögliche terroristische Hintergründe eingeleitet. Hintergründe der Anschläge wurden bislang aber nicht aufgedeckt.

Die Ankündigung von Bundespräsident Joachim Gauck, aufgrund der Behandlung der ukrainischen Oppositionsführerin Julija Tischoschenko durch die derzeitige Regierung und die nationalen Behörden nicht in die Ukraine reisen zu wollen, wird von Klitschko ausdrücklich begrüßt: "Angesichts der Vorgänge in der Ukraine ist das ein absolut logischer Schritt. Verantwortlich für den Imageschaden der Ukraine ist allein die Führung des Landes."

Klitschko übt heftige Kritik an der Politik von Staatspräsident Wiktor Janukowitsch: "Einer nach dem anderen finden sich die Führer der Opposition wie Timoschenko im Gefängnis wieder. Das schadet dem Image der Ukraine in den Augen der Welt und jener Fans, die zur EM reisen wollen. Die Ukraine verwandelt sich mehr und mehr zu einem autoritären Regime."

Die Führung in der Ukraine habe zwar "öffentlich demokratische Werte proklamiert" und die Integration des Landes in Europa zur Priorität erklärt. Doch es sei eine Sache, "davon zu sprechen - oder Taten folgen zu lassen. Tatsächlich unternimmt die Regierung Schritte, die den europäischen Standards und Werten zuwiderlaufen", so der auch als Politiker aktive Klitschko im Spiegel-online-Gespräch.

60 Prozent der Ukrainer hofften auf eine Annäherung des Landes an Europa, die Mehrheit unterstütze europäische Werte. "Leider beobachten wir sehr negative politische Entwicklungen", betonte Klitschko. Europa und die Nachbarländer hätten enormen Einfluss auf die Ukraine, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Klitschko: "Wichtig ist, dass nicht das ganze Land abgestraft wird durch Strafen und Sanktionen, die auch das Volk treffen. Der Druck muss sich gegen die Führung des Landes richten. Jene Leute an der Spitze des Landes tragen persönlich Verantwortung für das, was derzeit in der Ukraine passiert. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden."