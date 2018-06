Frankfurt (dpa) - Im Tarifkonflikt der Banken stehen die Zeichen auf Sturm. Vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Frankfurt setzen die Bankangestellten ihre Warnstreiks fort. Die Arbeitgeber sollten endlich etwas auf den Tisch legen und sich für ihre Arbeitnehmer einsetzen, sagte Verdi-Sprecherin Martina Sönnichsen der dpa in Frankfurt. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen war Ende März ergebnislos auf den 3. Mai vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi verlangt unter anderem sechs Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.

