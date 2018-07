Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt der deutschen Schlüsselindustrie Metall und Elektro kommt es am Wochenende zu ersten Warnstreiks in den westdeutschen Ländern. Unmittelbar nach dem Ablauf der Friedenspflicht in der kommenden Nacht hat die Gewerkschaft IG Metall ab Mitternacht zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Allerdings solle zunächst nur in einigen wenigen Betrieben gestreikt werden. Richtig anlaufen soll die Warnstreikwelle dann ab Mitte der Woche. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall kritisierte, die Warnstreiks seien «unnötig und schädlich».

