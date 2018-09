London (dpa) - Der FC Arsenal und Newcastle United haben im Rennen um die Champions-League-Plätze gepatzt. Arsenal kam in der englischen Fußball-Liga nur zu einem 1:1 (1:1) bei Stoke City um Ex-Nationalspieler Robert Huth.

Newcastle verlor nach sechs Siegen in Serie sogar mit 0:4 (0:4) bei Favoritenschreck Wigan Athletic. Dem FA-Cup-Finalisten FC Liverpool gelang ein Erfolgserlebnis in der Liga: Mit einem Dreierpack führte Luis Suárez (24./28./82. Minute) die «Reds» zu einem 3:0 (2:0)-Auswärtssieg gegen Norwich City.

Für die «Gunners» erzielte Englands Fußballer des Jahres Robin van Persie sein 28. Saisontor (15.), nachdem Peter Crouch (9.) Stoke in Führung gebracht hatte. «Wir wussten, dass es hier ein großer Kampf wird. Ein Punkt ist fair. Das einzige, was ich mich stört, ist, dass ein Elfmeter für uns nicht gegeben wurde», sagte Arsenal-Coach Arsène Wenger nach dem dritten sieglosen Spiel nacheinander seines Teams.

Die Nord-Londoner haben als Dritter 66 Zähler auf dem Konto. Newcastler um den Ex-Freiburger Papiss Demba Cissé liegt mit 62 Punkten und einer gespielten Partie weniger auf Rang vier. Tottenham Hotspur (59) und der FC Chelsea (58) treten am 36. Spieltag erst am Sonntag an und haben zudem ebenfalls jeweils noch ein Nachholspiel.

In der zweiten englischen Spielklasse machte der FC Southampton mit einem 4:0-Heimsieg gegen Coventry City seine Rückkehr in die Premier League perfekt. Die «Saints» von Englands Südküste stehen als zweiter Aufsteiger nach dem FC Reading fest.