Rom (dpa) - Juventus Turin bleibt in der italienischen Fußball-Meisterschaft unbeirrt auf Titelkurs. Drei Spieltage vor Ende der Serie A verteidigte der Spitzenreiter (77 Punkte) seine drei Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger AC Mailand (74).

Die in der Serie A in der laufenden Saison noch unbesiegten Turiner gewannen souverän mit 4:0 beim Abstiegskandidaten in Novara. Milan hielt mit einem 4:1-Erfolg in Siena Schritt.

Antonio Cassano (26. Minute), Zlatan Ibrahimovic (29./90.+4) und Antonio Nocerino (90.) sorgten mit ihren Toren in Siena dafür, dass Milan am 35. Spieltag der Serie A zumindest nicht den Anschluss an Juve verlor. Für den italienischen Rekordmeister Juve trafen in Novara Mirco Vucinic (16./64.), Marco Borriello (40.) und Arturo Vidal (50.).

Für Miroslav Kloses Club Lazio Rom lief der viertletzte Spieltage bis zur eigenen Partie am Sonntagabend fast optimal: Zwei der schärfsten Rivalen um den Einzug in die Champions League nahmen sich gegenseitig Punkte ab. Am Samstagabend trennten sich der SSC Neapel und der AS Rom 2:2. Sonntagnachmittag konnte nur Vize-Meister Inter Mailand (55) Boden gutmachen. Mit einem mühsamen 2:1-Erfolg beim schon abgestiegenen Tabellenschlusslicht Cesena zog Inter mit Neapel gleich. Für die Mailänder trafen der Nigerianer Joel Obi in der 59. und der Argentinier Mauro Zarate in der 72. Spielminute.

Lazio (55) hatte am Sonntagabend bei Udinese Calcio (52) die Möglichkeit, einen weiteren Champions-League-Konkurrenten auszuschalten und wieder am Tabellendritten Neapel (55) vorbeizuziehen.

Nach der Führung für den AS Rom durch Marquinho (41.) drehten Juan Camilo Zuniga (49.) und Edinson Cavani (67.) zunächst das Spiel für Neapel. Fabio Enrique Simplicio (88.) sorgte aber für den späten Ausgleich des AS Rom. Neapels Trainer Walter Mazzarri haderte mit den schwachen Chancenverwertung seines Teams. «Wir hätten den Sack früher zumachen müssen. Aber ich bleibe weiter optimistisch», meinte er.

Beim AS Rom dagegen kochten die Emotionen hoch. Eine Gruppe radikaler Roma-Fans forderte erneut mit «Enrique raus»-Sprechchören die Entlassung des Trainers. «Rom brennt», titelte die «Gazzetta dello Sport» am Sonntag. Roms Generaldirektor Franco Baldini nahm Luis Enrique nach dem Spiel in Schutz. «Er hat mindestens noch ein Jahr verdient, um seine Qualitäten zu zeigen», meinte Baldini.