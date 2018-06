Glasgow (SID) - Meister Celtic Glasgow hat im 399. Old Firm seine Vormachtstellung in Schottland eindrucksvoll untermauert. Celtic, das bereits seit Anfang April als Meister feststeht, bezwang den ewigen Rivalen Glasgow Rangers am zweiten Spieltag der Finalrunde mit 3:0 (2:0). Die Tore für die Grün-Weißen erzielten Charlie Mulgrew (17.), Kris Commons (31.) und Gary Hooper (54.). Celtic führt die Tabelle mit 87 Punkten weiter souverän vor den finanziell angeschlagenen Rangers (66.) an.