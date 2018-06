Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April:

17. Kalenderwoche

120. Tag des Jahres

Noch 246 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Dietrich, Irmtrud, Katharina, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2011 - Prinz William heiratet in London seine langjährige Freundin Catherine Middleton. Rund 1900 Gäste folgen der Zeremonie in der Westminster Abbey.

2010 - Belgien verbietet als erstes europäisches Land das Tragen von Ganzkörperschleiern wie etwa einer Burka in der Öffentlichkeit. Das Gesetz tritt am 23. Juli 2011 in Kraft.

2007 - Bei den Präsidentenwahlen im westafrikanischen Mali wird Amtsinhaber Amadou Toumani Touré mit etwa 68 Prozent der Stimmen bestätigt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 36 Prozent.

2004 - Der Suchmaschinen-Betreiber Google geht an die Börse. Der Ausgabepreis der Aktie wird im Zuge einer Auktion festgelegt.

2002 - Ein Schüler erschießt drei Tage nach dem Amoklauf von Erfurt in der bosnischen Ortschaft Vlasenica seinen Geschichtslehrer und sich selbst mit einer Pistole.

1992 - Nach dem Freispruch von vier Polizisten, die den Schwarzen Rodney King bei einer Verkehrskontrolle zusammengeschlagen hatten, kommt es in Los Angeles zu schweren Unruhen. Im Laufe von fünf Tagen kommen 53 Menschen ums Leben.

1968 - Das Musical «Hair» mit der Musik von Galt MacDermot und den Texten von Gerome Ragni und James Rado feiert in New York seine Broadway-Premiere.

1946 - Vor einem internationalen Kriegsgericht beginnt das Verfahren gegen den früheren japanischen Ministerpräsidenten Hideki Tojo. Er wird 1948 als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet.

1900 - Hawaii erhält eine neue Verfassung als Territorium der Vereinigten Staaten von Amerika.

AUCH DAS NOCH

1994 - dpa meldet: Wegen des Transparents «Schickt uns Spargel» bei der Fußball-Übertragung eines Länderspiels aus Abu Dhabi lässt der Freistaat Bayern zehn Kilogramm frischen Spargel per Luftfracht an den Golf senden.

GEBURTSTAGE

2007 - Infantin Sofía (5), spanische Infantin, Tochter des spanischen Thronfolgers Kronprinz Felipe und Prinzessin Letizia

1970 - Uma Thurman (42), amerikanische Filmschauspielerin, «Kill Bill»

1956 - Ernst Strasser (56), österreichischer Politiker und Jurist, Innenminister Österreichs 2000-2004

1940 - Ernst Pöppel (72), deutscher Psychologe und Neurowissenschaftler

1907 - Tino Rossi, französischer Sänger und Chansonnier, gest. 1983

TODESTAGE

2011 - Teofila Reich-Ranicki, deutsche Künstlerin, Ehefrau von Marcel Reich-Ranicki, geb. 1920

1951 - Ludwig Wittgenstein, österreichisch-britischer Philosoph, «Tractatus logico-philosophicus», geb. 1889