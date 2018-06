Berlin (dpa) - So wenige haben noch nie ein «DSDS»-Finale geguckt: Nur 4,71 Millionen Menschen haben am Abend die entscheidende Sendung der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» eingeschaltet. Der Schweizer Luca Hänni holte den Titel. Im vergangenen Jahr verfolgten das Finale noch gut 6,3 Millionen Menschen, 2010 waren es 7,6 Millionen. Das Finale der ersten «DSDS»-Staffel im Jahr 2003, als Alexander Klaws gekürt wurde, sahen im März 2003 sogar 12,8 Millionen Menschen. Trotz mauer Quote war RTL mit «DSDS» der Quotensieger zur besten Sendezeit.

