London (dpa) - Welch ein Kontrast zum Mega-Medienereignis vor einem Jahr: Abseits von Fernsehkameras und Blitzlichtgewitter hat das königliche Traumpaar Prinz William und Kate am Sonntag seinen ersten Hochzeitstag gefeiert.

Nach britischen Medienberichten wollen die beiden den Jahrestag ihrer Vermählung am Abend mit einem romantischen Dinner in ihrem Cottage im Norden von Wales begehen.

Einen Tag zuvor hatten die beiden Royals nicht sich, sondern andere gefeiert. «Sie werden das Wochenende mit Freunden verbringen, die etwas zu feiern haben», hatte ein Sprecher des St-James's-Palasts in London vieldeutig erklärt. Beobachter gingen davon aus, dass es sich um eine Hochzeit im Freundeskreis handelte.

William und Catherine hatten sich am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben - vor den Augen hunderter Millionen an den Fernsehschirmen in aller Welt. Die Trauung mit viel Pomp wurde international als «Hochzeit des Jahrzehnts» gefeiert.

Tradition in Großbritannien ist es, dass sich die Partner zum ersten Hochzeitstag - der «papierenen Hochzeit» - etwas aus Papier schenken. Klatschreporter vermuteten, im Falle des königlichen Paares könnte es sich um Konzertkarten handeln. Kate, die den Titel Herzogin von Cambridge trägt, ist als Fan klassischer Musik bekannt. Ihr Prinz mag Rhythm 'n' Blues und Rap.

Unterdessen reißen in Großbritannien die Spekulationen um das erste Kind des Glamour-Paares nicht ab. Die beiden wurden in den vergangenen Tagen vielsagend mit einem Kleinkind im Arm fotografiert. Ernsthafte Anzeichen für eine Schwangerschaft Kates gibt es jedoch nicht.

Kate und William haben das erste Jahr ihrer Ehe vollkommen skandalfrei verbracht. Von den aggressiven britischen Boulevardmedien wurden beide - sieht man von kleineren Spekulationen ab - weitgehend in Ruhe gelassen. Die Yellow Press stürzte sich stattdessen häufig auf die Geschwister - Prinz Harry und Pippa Middleton, die jüngst als Teilnehmerin einer dekadenten Party in Paris Negativ-Schlagzeilen produzierte.

