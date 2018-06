Hertha BSC kann weiter auf Bundesliga-Verbleib hoffen

Berlin (dpa) - Hertha BSC kann bis zum letzten Spieltag auf einen Verbleib in der Fußball-Bundesliga hoffen. Die Berliner verloren am Samstag beim FC Schalke 04 mit 0:4. Da aber der 1. FC Köln zeitgleich beim SC Freiburg mit 1:4 unterlag, fällt die Entscheidung über den zweiten direkten Absteiger neben dem 1. FC Kaiserslautern erst am kommenden Samstag. Köln hat auf dem Relegationsrang 16 weiter zwei Punkte Vorsprung auf Hertha BSC. Sicher gerettet sind der FC Augsburg nach einem 0:0 in Mönchengladbach und der Hamburger SV, der gegen Mainz 05 ebenfalls 0:0 spielte.

Manager Horst Heldt: Farfán verlängert bei Schalke bis 2016

Gelsenkirchen (dpa) - Jefferson Farfán hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Das bestätigte Manager Horst Heldt am Samstag nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg gegen Hertha BSC. Farfán hatte ein neues Schalker Angebot zunächst abgelehnt, dann aber wohl keinen Interessenten gefunden, der seine Forderungen erfüllen wollte. Der bisherige Kontrakt des Offensivspielers aus Peru endete am 30. Juni 2012.

VW-Chef: Magaths Vertrag in Wolfsburg wird verlängert

Wolfsburg (dpa) - Felix Magaths Vertrag beim Fußball- Bundesligisten VfL Wolfsburg soll verlängert werden. Das bestätigte Volkswagen-Boss Martin Winterkorn am Samstag nach dem 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. «Das Thema ist durch», sagte der Konzernchef : «Es sind nur noch ein paar Formalitäten zu klären.» Magaths derzeitiger Vertrag als Trainer und Manager des VfL läuft bis 2013. Der neue Kontrakt soll ihn zwei weitere Jahre an den Verein binden.

Arsenal nur 1:1 bei Stoke - Newcastles Siegesserie reißt

London (dpa) - Der FC Arsenal und Newcastle United haben im Rennen um die Champions-League-Plätze gepatzt. Arsenal kam am Samstag in der englischen Fußball-Liga nur zu einem 1:1 (1:1) bei Stoke City um Ex-Nationalspieler Robert Huth. Newcastle verlor nach sechs Siegen in Serie sogar mit 0:4 (0:4) bei Favoritenschreck Wigan Athletic. Für die von Arsène Wenger trainierten Gunners erzielte Premier-League- Topscorer Robin van Persie sein 28. Saisontor (15. Minute), nachdem Peter Crouch (9.) Stoke in Führung gebracht hatte. Arsenal hat als Dritter 66 Zähler auf dem Konto. Newcastle um den früheren Freiburger Papiss Demba Cissé liegt mit 62 Punkten auf Platz vier - mit einer gespielten Partie weniger.

Flensburg und Gummersbach im Europacup-Finale

Saragossa/Gummersbach (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt und der VfL Gummersbach haben ein deutsches Finalduell um den Handball- Europapokal der Pokalsieger perfekt gemacht. Titelverteidiger Gummersbach ließ am Samstag gegen HC Celje Piovarna Lasko aus Slowenien die 27:34-Hinspiel-Niederlage vergessen und gewann zu Hause mit 32:25 (16:9). Der Bundesliga-Zweite Flensburg-Handewitt unterlag im Halbfinal-Rückspiel gegen BM Aragon in Spanien mit 31:34 (13:16). Durch das klare 39:30 im Hinspiel steht das Team von Trainer Ljubomir Vranjes aber in den Endspielen, die Mitte und Ende Mai stattfinden.

BBL: Gießen 46ers zweiter Absteiger - Bonn in Playoffs

Hagen (dpa) - Die LTi Gießen 46ers stehen als zweiter Absteiger aus der Basketball Bundesliga fest. Die Hessen, die seit 45 Jahren und sechs Monaten ununterbrochen der Eliteklasse angehörten, verloren am Samstagabend das Kellerduell bei Phoenix Hagen mit 72:85 (33:45). Damit muss Gießen wie die BG Göttingen den bitteren Gang ins Unterhaus antreten. Nur eine Wildcard, über deren Vergabe die Liga aber erst in den nächsten Tagen entscheiden will, könnte den Bundesliga-Dino noch retten. Den letzten Playoff-Platz sicherten sich die Telekom Baskets Bonn. Die Rheinländer deklassierten den direkten Konkurrenten Fraport Skyliners Frankfurt mit 81:62 (42:30).

Eishockey-Nationalteam bei WM-Generalprobe 4:5 in der Slowakei

Bratislava (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft hat am Samstag trotz einer knappen 4:5 (2:1, 1:2, 1:1)-Niederlage im Penaltyschießen in der Slowakei eine ordentliche Generalprobe vor der Weltmeisterschaft in Schweden und Finnland abgeliefert. Patrick Reimer (8., 15., 36.) und Sinan Akdag (57.) erzielten in Bratislava die Tore für das Team von Trainer Jakob Kölliker, das tags zuvor an gleicher Stelle Weißrussland mit 5:2 bezwungen hatte. Michel Miklik (2.), Marek Hovorka (23.), Miroslav Šatan (28.) und Tomáš Surový (45.) trafen für den Weltmeister von 2002.

Scharapowa folgt Asarenka in Stuttgart ins Finale

Stuttgart (dpa) - Victoria Asarenka und Maria Scharapowa stehen beim Tennis-Turnier in Stuttgart im Finale. Die Weltranglisten-Erste Asarenka setzte sich am Samstag gegen die Polin Agnieszka Radwanska klar mit 6:1, 6:3 durch und feierte in ihrem 30. Spiel des Jahres den 29. Sieg. Scharapowa, Nummer zwei der Welt, besiegte die Tschechin Petra Kvitova nach hartem Kampf mit 6:4, 7:6 (7:3). Damit kommt es an diesem Sonntag (18.30 Uhr/Eurosport) zu einer Neuauflage des Finales bei den Australian Open. In Melbourne hatte sich Ende Januar Asarenka deutlich in zwei Sätzen durchgesetzt. Auch im Endspiel von Indian Wells behielt die Weißrussin im März die Oberhand.

St. Petersburg nach Sieg gegen Kuranyi-Club russischer Meister

Moskau (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi und sein Club Dynamo Moskau haben auch die letzte Mini-Chance auf den Meistertitel in der russischen Liga vertan. Mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Hauptstadtclub sicherte sich Zenit St. Petersburg am Samstag drei Spieltage vor Saisonende den zweiten Titel in Serie. Roman Schirokow (29.) und Alexander Kerschakow (35./Elfmeter) trafen für das Heimteam, Alexandru Epureanu (35.) konnte nur noch den Anschluss erzielen. Bei St. Petersburg sah Konstantin Zyrianow die Gelb-Rote Karte (56.).

Olympique Lyon gewinnt französischen Pokal gegen Drittligisten

Paris (dpa) - Olympique Lyon hat im französischen Pokalfinale eine Blamage vermieden und sich zum fünften Mal den Cup gesichert. Der Erstligist gewann am Samstagabend mit 1:0 (1:0) gegen den zwei Klassen niedriger spielenden Fußballzwerg US Quevilly. Das entscheidende Tor der Partie im Pariser Stade de France erzielte Lisandro Lopez in der 28. Minute. Der Außenseiter hielt gut mit und hatte in der zweiten Halbzeit die Chance zum Ausgleich. Mit dem Pokalsieg hat Lyon die Qualifikation für die Europa League geschafft.