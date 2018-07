2. Bundesliga: Düsseldorf weiter Dritter - Rostock abgestiegen -

München (dpa) - Der Dreikampf um die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Fußball-Bundesliga wird erst am letzten Zweitliga-Spieltag entschieden. Fortuna Düsseldorf behauptete den dritten Tabellenplatz am Sonntag mit einem 1:1 beim Aufsteiger Greuther Fürth. Ebenfalls 61 Punkte hat der SC Paderborn nach seinem 1:0 gegen den FSV Frankfurt. Zwei Zähler zurück liegt der FC St. Pauli nach seinem 0:1 bei Dynamo Dresden. Als erster Absteiger steht Hansa Rostock nach dem 4:5 bei Union Berlin fest.

Paffett gewinnt DTM-Auftakt - Doppelerfolg für Mercedes

Hockenheim (dpa) - Der Brite Gary Paffett hat den Saisonauftakt zum Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag auf dem Hockenheimring vor seinem Landsmann und Markenkollegen Jamie Green durch. Der Schwede Mattias Ekström belegte im Audi nach 40 Runden den dritten Platz. Andy Priaulx aus Großbritannien war als Sechster bester BMW-Pilot. Die Bayern starten nach 20 Jahren Pause wieder in der DTM. Titelverteidiger Martin Tomczyk aus Rosenheim schied im BMW nach mehreren Kollisionen ohne eigene Schuld schon früh aus.

Knappe Auftakt-Niederlage für Nowitzkis Mavericks

Oklahoma City (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit seinen Dallas Mavericks zum Auftakt der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine unglückliche Niederlage einstecken müssen. Der Titelverteidiger verlor am Samstag (Ortszeit) bei Oklahoma City Thunder mit 98:99. Bis 1,5 Sekunden vor Schluss hatte Dallas noch 98:97 geführt, ehe Oklahomas Star Kevin Durant der siegbringende Wurf gelang. In der K.o.-Runden-Geschichte der NBA kamen bislang 78 Prozent der Teams weiter, die Spiel eins für sich entscheiden konnten.

Gelungenes Totilas-Comeback: Zweiter Sieg für Reiter Rath

Hagen/Osnabrück (dpa) - Bei ihrem Comeback nach achtmonatiger Pause haben Dressurreiter Matthias Rath und Totilas zwei Siege gefeiert. Beim internationalen Reitturnier in Hagen gelang dem 27-Jährigen am Sonntag rund 24 Stunden nach dem ersten Platz im Grand Prix auch der Sieg in der Kür. Laura Bechtolsheimer aus Großbritannien landete mit Mistral knapp dahinter auf Platz zwei. Dritte wurde wie am Vortag Kristina Sprehe aus Dinklage mit Desperados.

Sandro Cortese erneut auf Podest: Dritter in Jerez

Jerez (dpa) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese ist auch im zweiten WM-Rennen der Saison auf das Podest gefahren. Der Berkheimer wurde am Sonntag beim Grand Prix im spanischen Jerez Dritter, nachdem er bereits im Auftaktrennen der Moto3-Klasse in Doha auf Platz drei ins Ziel gekommen war. Bei schwierigen Pistenbedingungen sicherte sich der 16-jährige Italiener Romano Fenati in seinem erst zweiten WM-Rennen den ersten Grand-Prix-Sieg. Zweiter wurde der Spanier Luis Salom.

Deutsche Judo-Frauen holen EM-Bronze im Team-Wettbewerb

Tscheljabinsk (dpa) - Die deutschen Judo-Frauen haben bei den Europameisterschaften im russischen Tscheljabinsk die Bronzemedaille im Team-Wettbewerb erkämpft. Die Auswahl um Olympia-Starterin Claudia Malzahn ließ am Sonntag im kleinen Finale Großbritannien keine Chance und sicherte sich mit einem klaren 4:1 das ersehnte Edelmetall. Im vergangenen Jahr hatten die Schützlinge von Bundestrainer Michael Bazynski EM-Silber geholt. Dagegen verpassten die Männer durch zwei Niederlagen gegen Russland und die Ukraine eine EM-Medaille.

Äthiopier Dawit gewinnt 27. Hamburg-Marathon

Hamburg (dpa) - In Streckenrekordzeit hat der Äthiopier Shami Dawit die 27. Auflage des Hamburg-Marathons gewonnen. Für die 42,195 Kilometer benötigte der 28-Jährige am Sonntag inoffiziell 2:05:58 Stunden. Trotz unangenehmen Windes verbesserte Dawit die bisherige Bestmarke des Spaniers Julio Rey von 2:06:52 Stunden aus dem Jahr 2006. Falk Cierpinski aus Spergau und Martin Beckmann aus Leinfelden-Echterdingen verpassten die Olympia-Qualifikation. Für ein Ticket für London hätten beide die Norm von 2:12:00 Stunden unterbieten müssen.

Äthiopier Tola gewinnt in Düsseldorf - Fitschen gibt auf

Düsseldorf (dpa) - Der Äthiopier Seboka Diriba Tola und die kenianische Läuferin Agnes Jeruto haben mit Streckenrekorden den Marathon in Düsseldorf gewonnen. Tola siegte am Sonntag in 2:08:27 Stunden knapp vor Duncan Koech aus Kenia und Abraham Kiprotich aus Frankreich. Der Wattenscheider Jan Fitschen stieg nach 24 Kilometern aus und muss damit die Olympia-Teilnahme in London abhaken.