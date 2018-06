Neumünster (dpa) - Die Piratenpartei nimmt mit einer neuen Führung Kurs auf die Bundestagswahl 2013. Beim zweitägigen Parteitag in Neumünster wurde Bernd Schlömer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er erklärte die generelle Bereitschaft der Partei, in Ländern wie im Bund in eine Regierung einzutreten. Schlömer soll das Profil der Piratenpartei deutlicher sichtbar machen. Neuer politischer Geschäftsführer wurde Johannes Ponader. Der 35-Jährige tritt die Nachfolge von Marina Weisband an, die aus persönlichen Gründen nicht mehr antrat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.