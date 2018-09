Crans-Montana (SID) - Mit dem Sieg auf der letzten Etappe hat sich der britische Radprofi Bradley Wiggins den Gesamterfolg bei der 66. Tour de Romandie gesichert. Auf dem abschließenden Zeitfahren über 16,24 km in Crans-Montana setzte sich der zweimalige Einzelverfolgungs-Olympiasieger vom Team Sky in 28:56,60 Minuten mit der Winzigkeit von 0,7 Sekunden vor dem Amerikaner Andrew Talansky (Garmin) durch. Damit fing Wiggins in der Gesamtwertung den Spanier Luis Léon Sánchez (Rabobank) ab, der am Samstag mit seinem zweiten Etappensieg die Führung übernommen hatte.

Auf dem anspruchsvollen Parcours verlor Sánchez 1:23 Minuten auf Wiggins und fiel auf Platz zehn der Gesamtwertung zurück. Gesamtplatz zwei sicherte sich Talansky mit zwölf Sekunden Rückstand. Routinier Andreas Klöden (RadioShack) war sowohl im Zeitfahren als 25. wie auch in der Gesamtwertung als 22. bester Deutscher.