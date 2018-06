Ankara (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen kämpfen im türkischen Ankara ab Dienstag erneut um die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bei dem Achter-Turnier vom 1. bis 6. Mai wird ein Ticket für London vergeben, nur der Sieger reist im Sommer in die britische Hauptstadt. Für Bundestrainer Giovanni Guidetti und sein Team ist der Wettbewerb angesichts der starken Konkurrenz eine große Herausforderung.

Trotzdem glaubt Diagonalangreiferin Angelina Grün an die Erfüllung ihres großen Traums. "Wir haben zuletzt eine Konstanz aufgebaut, die wir auch bei der EM und beim World Cup gezeigt haben. Deswegen hoffe ich, dass wir ein Wörtchen mitreden können", sagte Grün dem Sport-Informations-Dienst (SID). Bislang hat sich neben Gastgeber Großbritannien erst eine europäische Mannschaft für die Sommerspiele qualifiziert. Beim World Cup in Japan, bei dem die deutschen "Schmetterlinge" mit Rang sechs die erste Chance verpassten, sicherte sich Italien die Teilnahme.

Nun geht es für Grün und Co. ab Dienstag in der Gruppe 1 zunächst gegen Kroatien (14.00 Uhr), es folgen die Türkei (Donnerstag, 19.00 Uhr) und Bulgarien (Freitag, 16.30 Uhr) - alles lösbare Aufgaben für den Vize-Europameister. Doch im Halbfinale könnte auf die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schon der ganz dicke Brocken warten. Weltmeister Russland, Europameister Serbien, die Niederlande und Polen streiten sich in Gruppe 2 um die zwei Plätze für das Halbfinale. Auch Grün würde den Russinnen lieber aus dem Weg gehen. "Die Russinnen sind uns einfach physisch überlegen, da kannst du nichts machen, die sind halt zwei Meter groß", sagte die 32-Jährige.

In der Vorbereitung auf das Turnier absolvierte Deutschland zwei Vergleiche mit Polen, den zweiten konnten die Volleyballerinnen 3:2 für sich entscheiden. Bundestrainer Guidetti zeigte sich optimistisch: "Diese zwei Tage waren für unsere Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation optimal." Und auch Spielführerin Margareta Kozuch gab sich selbstbewusst: "Ich denke, dann werden gut vorbereitet in Ankara antreten."

Sollten Kozuch und Co. den Turniersieg verpassen, hätte die deutsche Mannschaft beim Qualifikationsturnier in Tokio (19. bis 27. Mai) noch eine allerletzte Chance. Allerdings kann die deutsche Mannschaft nur dann in Japan antreten, wenn Russland oder Serbien in Ankara gewinnen.