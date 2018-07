Berlin (dpa) - Mit Streik hat der Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, Jörg Hofmann, den Arbeitgebern im aktuellen Tarifkonflikt gedroht. Wenn in den nächsten Verhandlungen keine Lösung in Sicht sei, werde die Gewerkschaft die Rote Karte ziehen, sagte der Verhandlungsführer dem Berliner «Tagesspiegel». Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bisher drei Prozent. Schon heute hatten bei ersten Warnstreiks 2 500 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

