Offenbach (dpa) - Am Montag breitet sich die wechselnde Bewölkung von der Westhälfte nach Osten hin aus und es kommt im Tagesverlauf gebietsweise zu Schauern und Gewittern, die örtlich auch kräftig ausfallen können.

Die Temperaturen schwanken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 15 Grad unmittelbar an der See und bis zu 28 Grad im Südosten. Von Gewitterböen abgesehen, weht schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In den Alpen kommt erneut Föhnsturm auf.

In der Nacht zum Dienstag ist es teils wolkig, teils klar. Anfangs kommt es vor allem in der Westhälfte noch zu Schauern und Gewittern, die örtlich kräftig ausfallen können. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 9 Grad ab