London (dpa) - Er gilt als größter Künstler der Renaissance. Dass Leonardo da Vinci aber auch einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Zeit war, ist weniger bekannt. Die britische Königin Elizabeth II. will das nun ändern.

Aus ihrer einzigartigen Sammlung der anatomischen Zeichnungen da Vincis hat die Royal Collection die nach eigenen Angaben größte Schau ihrer Art zusammengestellt, die es je gab. Fast 90 Original-Zeichnungen sind in der «Queen's Gallery» am Buckingham Palast in London zu sehen, teilweise zum allerersten Mal. Eröffnung ist an diesem Freitag (4. Mai), Ende am 7. Oktober.

«Die Leute denken immer, Leonardo war ein Künstler, der nebenbei ein paar anatomische Zeichnungen gemacht hat», sagte Kurator Martin Clayton. «Dabei war er vor allem ein Wissenschaftler, der nebenbei ein paar Gemälde gemalt hat.» Obwohl für ihre Zeit bahnbrechend, seien seine anatomischen Zeichnungen Hunderte Jahre im Dunkeln geblieben. Da Leonardo sie zu seinen Lebzeiten nie selber veröffentlichte, blieben sie im Besitz von Freunden und Bewunderern. Im Jahr 1690 kam ein Großteil davon in den Besitz der britischen Monarchen.

Neben exakten Zeichnungen von Knochen, Muskeln und dem Nervensystem sind auch Gemälde etwa von Ungeborenen im Mutterleib zu sehen, die teilweise wie kleine Kunstwerke wirken. Daneben hat Leonardo meist in der für ihn typischen Spiegelschrift Notizen hinterlassen.

Ausstellungsinfos