Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag bei lustlosem Handel leicht nachgegeben. An dem Brückentag sank er um 0,22 Prozent auf 6786 Punkte, nachdem er mit moderaten Gewinne gestartet war.

«Die Handelsaktivität ist sehr gering und viele Börsianer bleiben im Moment an der Seitenlinie», bis wieder neue Wirtschaftsdaten aus den USA bekannt gegeben würden, sagte Aktienhändler Markus Huber von ETX Capital. Vor allem der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist von zentraler Bedeutung. Der MDax fiel am Montag um 0,23 Prozent auf 10 885 Punkte und der TecDax um 0,86 Prozent auf 798 Punkte.

Huber verwies zudem auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich am kommenden Wochenende als einen weiteren Grund dafür, dass Anleger sich wieder vorsichtiger zeigten.

Beim Blick auf Einzelwerte stachen die Aktien von Adidas nach Bekanntgabe von Quartalszahlen heraus. Mit plus 5,12 Prozent auf 62,88 Euro waren sie Favorit im Leitindex und erreichten bei 63,75 ein Rekordhoch seit dem Börsengang im Jahr 1995. Der Sportartikelausrüster steigerte Umsatz und Gewinn im ersten Quartal zum Teil deutlich stärker als erwartet. Einen guten Monat vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft hob der Konzern deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Die Metro-Anteilsscheine setzten sich mit einem Plus von knapp drei Prozent an die zweite Stelle im Dax. Positiv aufgenommene Aussagen vom Management des Mischkonzerns Haniel, der Großaktionär bei dem deutschen Handelskonzern ist, seien der Grund, sagte ein Händler. So hieß es, dass es derzeit keine Pläne gebe, den Metro-Anteil abzubauen, und zudem sieht der Großaktionär den Neustart bei Metro positiv.

Die Papiere von Bayer, BASF, Continental und Dürr wurden mit Dividendenabschlag gehandelt. Bayer schüttet an seine Aktionäre 1,65 Euro je Aktie aus, BASF 2,50 Euro, Conti 1,50 Euro und der im März in den MDax aufgestiegene Anlagenbauer Dürr 1,20 Euro.

Am deutschen Rentenmarkt verharrte die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf ihrem Stand vom Freitag bei 1,36 Prozent. Der Rentenindex Rex sank leicht um 0,05 Prozent auf 132,70 Punkte. Der Bund Future stieg um 0,21 Prozent auf 141,12 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3214 (Freitag: 1,3229) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7568 (0,7559) Euro.