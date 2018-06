Thale (dpa) - Mit den Umzügen kleiner Hexen und Teufel haben in mehr als 20 Orten im Harz die Walpurgisfeiern begonnen. Bis in den Morgen wollen 100 000 Menschen mit Musik, Tanz und Feuershows Walpurgis feiern. Allein auf dem Hexentanzplatz bei Thale werden 10 000 Gäste wartet. Viele zieht es auch nach Schierke am Brocken oder nach Bad Grund und Sankt Andreasberg. Dabei verkleidet sich das Partyvolk traditionell als Gruselgestalt wie Hexe oder Teufel. Damit sollen die bösen Geister des Winters vertrieben werden.

