Berlin (dpa) - Einen Tag vor dem 1. Mai gibt es in Berlin heute die ersten Demonstrationen und Feiern. Im Bezirk Wedding haben linke Gruppen zu Kundgebungen und einem Protestzug gegen steigende Mieten aufgerufen. Außerdem gibt es ein Fest im Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg, bei dem in den 1. Mai hineingefeiert werden soll. Die Polizei will mit einem Großaufgebot einen friedlichen Verlauf der Veranstaltungen in der Walpurgisnacht sichern. Die Organisatoren des Protestzuges durch Wedding schließen Sachbeschädigungen nicht aus.

