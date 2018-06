Manchester (SID) - Manchester City hat erneut im Stadtderby über Englands Fußball-Rekordchampion Manchester United triumphiert und darf wieder vom ersten Meistertitel seit 44 Jahren träumen. Nach dem berauschenden 6:1 im Hinspiel in Old Trafford setzten sich die Citizens auch vor eigenem Publikum gegen den Titelverteidiger verdient mit 1:0 (1:0) durch und lösten die punktgleichen Red Devils zwei Runden vor Saisonende dank der besseren Tordifferenz an der Tabellenspitze ab.

Im 162. Duell der Erzrivalen sorgte der Ex-Hamburger Vincent Kompany mit seinem Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Entscheidung. United, das zeitweise acht Punkte Vorsprung auf City hatte, wäre bei einem Sieg der 20. Meistertitel kaum noch zu nehmen gewesen.

Im Etihad Stadium waren die Gastgeber von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Die Red Devils, auswärtsstärkstes Team der Premier League, kamen kaum zur Entfaltung, ließen in der Defensive aber zunächst auch wenig zu. Nach einer Ecke des spanischen Weltmeisters David Silva köpfte der völlig frei stehende belgische Nationalspieler Kompany noch vor der Pause zur Führung ein.

Für City war es das erste Tor in einem Liga-Heimspiel gegen ManUnited seit August 2007 und in der laufenden Saison der 17. Sieg im 18. Spiel vor heimischen Publikum.