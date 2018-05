Madrid (SID) - Weltklassestürmer Zlatan Ibrahimovic vom italienischen Fußball-Meister AC Mailand hat den Gerüchten über einen Wechsel zum spanischen Rekordchampion Real Madrid eine Absage erteilt. "Ich habe eins gelernt: Wenn man sich irgendwo wohl fühlt, muss man bleiben. Ich fühle mich beim AC Mailand zu Hause, hier werde ich bestens behandelt, ich will beim AC Mailand bleiben", sagte der 30-jährige Schwede.

Zuvor hatten verschiedene spanische Medien unter Berufung auf die Madrider Internet-Tageszeitung El Confidencial berichtet, dass Trainer José Mourinho den exzentrischen Schweden zu den Königlichen locken will. Ibrahimovic, der in der Saison 2009/10 für den FC Barcelona auflief, spielte bereits 2008/09 in seiner Zeit bei Inter Mailand unter Mourinho.