Kiew (dpa) - Medienberichte über einen möglichen Boykott der Fußball-EM in der Ukraine durch die Bundesregierung sind in Kiew auf Unverständnis gestoßen. Er hoffe, dass das nur eine «Zeitungsente» sei, sagte Außenamtssprecher Oleg Woloschin in Kiew. Man wolle gar nicht daran denken, dass die Staatsmänner Deutschlands fähig seien, die Methoden der Zeiten des Kalten Krieges wiederzubeleben, sagte Woloschin nach Angaben örtlicher Medien. Die Bundesregierung übt scharfe Kritik am Umgang mit der in Haft erkrankten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko.

