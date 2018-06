Belgrad (dpa) - Serben im Kosovo, die einen serbischen Pass besitzen, dürfen an den Parlaments- und Präsidentenwahlen im Nachbarstaat Serbien am kommenden Sonntag teilnehmen. In 28 Gemeinden könnten die serbischen Bürger im Kosovo ihre Stimme abgeben, beschloss die staatliche Wahlkommission in Belgrad. Die Stimmabgabe werde von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa durchgeführt. Die Stimmen würden nicht im Kosovo, sondern in der südserbischen Stadt Raska ausgezählt. Die albanisch kontrollierte Regierung in Pristina stimmt dieser Vereinbarung zu.

