Kuala Lumpur (dpa) - Die Eltern eines entführten niederländischen Jungen in Malaysia haben in ihrer Verzweiflung alle Hebel der modernen Kommunikation in Bewegung gesetzt. Sie richteten eine Facebook-Seite ein, und der Vater appellierte mit tränenerstickter Stimme auf Youtube an die Entführer.

Schulfreunde des 12-Jährigen versandten auch Botschaften per Youtube. Die Familie verteilte in der ganzen Stadt Poster mit dem Bild des Kindes. «Wir haben zahlreiche Kräfte im Einsatz, die nach dem Jungen suchen», versicherte Polizeisprecher Nashrik Mohamad am Montag.

Nayati Moodliar war am vergangenen Freitag auf dem Weg zur Mont-Kiara-Schule von Unbekannten in ein Auto gezerrt worden. Seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur. «Er hat nie jemand etwas zu Leide getan», sagte der Vater in dem Appell. «Wir sind nicht reich.... Lasst ihn einfach laufen, wir verfolgen euch auch nicht.» Nayatis Eltern stammen aus Südafrika, haben aber auch die niederländische Staatsangehörigkeit.

