CAS-Urteil: Lebenslange Olympia-Sperre für Doper unzulässig

London (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat einen lebenslangen Olympia-Ausschluss von Dopingbetrügern für nicht zulässig erklärt. So lautet das am Montag veröffentlichte Urteil im Rechtsstreit zwischen dem Nationalen Olympischen Komitee Großbritanniens (BOA) und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Der lebenslange, im BOA-Regelwerk vorgesehene Bann sei nicht mit dem WADA-Kodex vereinbar, hieß es in einer Mitteilung des CAS. Damit dürfen frühere, mit dem lebenslangen Olympia-Ausschluss bestrafte Dopingsünder wie der Leichtathlet Dwain Chambers und der adprofi David Millar an den Olympischen Spielen in London teilnehmen.

Mauer fällt für Eishockey-WM aus - Pietta rückt nach

München (dpa) - Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden findet ohne Frank Mauer von den Adler Mannheim statt. Für den Stürmer des deutschen Meisterschaftszweiten rückt Daniel Pietta von den Krefeld Pinguinen zurück in den WM-Kader. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montagabend bekannt. Mauer zog sich am Wochenende beim Slovakia Cup in Bratislava eine Gehirnerschütterung zu. An diesem Dienstag bricht das DEB-Team nach Stockholm auf. In der schwedischen Hauptstadt bestreitet Deutschland alle Vorrundenspiele, sowie ein mögliches Viertelfinale. Auftaktgegner ist an diesem Freitag (12.15 Uhr/Sport 1) Außenseiter Italien.

City gewinnt das Manchester-Derby gegen United 1:0

Manchester (dpa) - Manchester City hat im 162. Manchester-Derby triumphiert und den Stadtrivalen United von der Tabellenspitze verdrängt. Dank eines Kopfballtors von Kapitän Vincent Konpany kurz vor der Pause feierte City am Montagabend einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg über den Rekordmeister - und darf nun zwei Spieltage vor Schluss auf den ersten Meistertitel seit 1968 hoffen. Die Blauen schoben sich dank des klar besseren Torverhältnisses vor die Red Devils (beide 83 Punkte). Unter den 47 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion ließen sich Fußball-Persönlichkeiten wie UEFA-Präsident Michel Platini und Diego Maradona den Meisterschafts-Showdwon nicht entgehen.

Olympia-Qualifikation: Guidetti nominiert Volleyball-Team

Ankara (dpa) - Kurz vor Meldeschluss hat Bundestrainer Giovanni Guidetti seinen endgültigen Kader für die europäische Olympia-Qualifikation in Ankara nominiert. Bei dem Turnier vom 1. bis 6. Mai in der Türkei wurde als letzte Spielerin Denise Hanke vom Schweriner SC aus dem Aufgebot gestrichen. Damit agiert Guidetti mit Kathleen Weiß und Mareen Apitz auf der Zuspielposition für die Olympia-Qualifikation, die für die deutschen Volleyball-Frauen an diesem Dienstag mit der Partie gegen Kroatien beginnt.

Tennisprofis Tomic und Giraldo schaffen Achtelfinal-Einzug

München (dpa) - Der Australier Bernard Tomic und der Kolumbianer Santiago Giraldo haben zum Auftakt des Münchner ATP-Turnieres als erste Profis auf sportlichem Weg das Achtelfinale erreicht. Tomic bezwang am Montag den Belgier Olivier Rochus mit 6:4, 6:3. Giraldo gewann gegen Rochus' Landsmann Steve Darcis ebenfalls 6:4, 6:3. Erst am Dienstag steht ein Großteil der Auftaktmatches bei den BMW Open an - das gilt auch für die meisten der neun im Hauptfeld vertretenen Deutschen.