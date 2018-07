Köln (SID) - Mona Barthel aus Neumünster klopft an die Top 30 der WTA-Weltrangliste. Die 21-Jährige, die beim Turnier in Stuttgart erst nach großem Kampf im Halbfinale gescheitert war, kletterte im Ranking um vier Positionen auf den 31. Rang. Julia Görges (Bad Oldesloe) schaffte indes wieder den Sprung in die Top 20. Trotz des Achtelfinal-Aus der Titelverteidigerin in Stuttgart kletterte die 23-Jährige um einen Platz auf Platz 20.

Die vom Verletzungspech geplagte Andrea Petkovic (Darmstadt) wird weiterhin als beste Deutsche auf Platz 12 geführt. Hinter Petkovic liegen Sabine Lisicki (Berlin) und Angelique Kerber (Kiel) unverändert auf Position 13 und 14. Die Nummer eins ist weiter Australian-Open-Siegerin Wiktoria Asarenka aus Weißrussland vor Stuttgart-Siegerin Maria Scharapowa (Russland).

Bei den Herren steht der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger nach seinem ersten Halbfinale auf der ATP-Tour vor dem Sprung in die Top 100. Bachinger, der in Bukarest dem Franzosen Gilles Simon geschlagen geben musste, machte einen Satz von Platz 120 auf 103. Bester Deutscher bleibt Davis-Cup-Spieler Florian Mayer (Bayreuth) als 21. Unangefochten vorn bleibt der Serbe Novak Djokovic.