FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich zum Wochenauftakt stabil über der Marke von 1,32 US-Dollar behaupten können. Marktbeobachter sprachen am Brückentag vor dem 1. Mai von einem vergleichsweise ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Am Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3234 Dollar und damit kaum weniger als am Morgen. In der Spitze erreichte der Euro 1,3268 Dollar und damit fast den höchsten Stand seit Monatsbeginn. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,3214 (Freitag: 1,3229) Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus Spanien, die nun auch offiziell belegen, dass die viertgrößte Euro-Volkswirtschaft im Auftaktquartal in der Rezession angekommen ist, sorgten für eine leichte Belastung für den Euro. Allerdings brachten die Zahlen am Markt keine Überraschung. "Die Regierung und die Notenbank in Madrid hatten bereits angedeutet, dass es zum zweiten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Folge kommt", erklärte Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Deutlicheren Druck auf die Gemeinschaftswährung hätten da schon die neuen Zahlen der EZB zur Kredit- und Geldmenge entfalten können. So war das Kreditvolumen im März den zweiten Monat in Folge rückläufig gewesen. "Der lahmende Kreditprozess ist allerdings mehr Folge als Ursache der wirtschaftlichen Schwäche des Euroraums", sagte Postbank-Experte Thilo Heidrich. Die Daten zeigen zudem, dass die riesigen Geldspritzen der Notenbank von insgesamt einer Billion Euro größtenteils noch nicht in der Realwirtschaft angekommen sind.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,81295 (0,81530) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 105,85 (106,75) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2018 (1,2014) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.651,25 (Freitag: 1.663,5) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39.700,00 (39.500,00) Euro.