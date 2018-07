Berlin (dpa) - Die Macher des Smartphone-Games «Angry Birds» zeigen der traditionellen Spielebranche, wo das Wachstum liegt. Die neue Version «Angry Birds Space» wurde in 35 Tagen 50 Millionen Mal heruntergeladen, wie die Entwicklerfirma Rovio in ihrem Blog am Montag berichtete.

Bei dem Spiel muss man wieder mit bunten Vögeln auf diebische Schweine schießen - diesmal im Weltall.

Die Downloads bringen der kleinen finnischen Software-Firma Millionen an Umsatz: «Angry Birds Space» kostet für Smartphones 0,79 Euro und in der Tablet-Version 2,39 Euro. Für Rovio wurde die «Angry Birds»-Serie zum großen Treffer nach zuvor rund 40 Fehlschlägen.

Für die klassische Spieleindustrie, die mit mehr Aufwand drastisch teurere Spiele produziert, werden die günstigen Smartphone-Games immer mehr zu einem Problem. Entsprechend drängen die großen Anbieter mit eigenen Angeboten in den Markt.

Mitteilung im Rovio-Blog