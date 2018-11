Berlin (dpa) - Die Walpurgisnacht ist in Berlin und Hamburg weitgehend friedlich verlaufen. In beiden Städten gab es am Abend weder ernsthafte Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei noch größere Sachbeschädigungen. Auch in anderen deutschen Städten gab es laut Polizei keine größeren Ausschreitungen. Es seien viele feiernde Menschen unterwegs und deshalb auch viele Betrunkene. Polizei und Politik hoffen nun, dass der 1. Mai ebenfalls relativ friedlich ablaufen wird. In Berlin und Hamburg gab es an diesem Tag in den vergangenen Jahren immer wieder Krawalle.

