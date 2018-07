Paris (dpa) - Gut einen Monat nach dem Militärputsch in Mali haben sich in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates am Abend rivalisierende Soldatengruppen heftige Gefechte geliefert. Der französische Auslandssender RFI berichtete am frühen Morgen, die Lage sei sehr unklar. Es sei unmöglich zu sagen, wer die Kontrolle über Bamako habe. Es soll Tote gegeben haben. Die Präsidentengarde soll einen Angriff auf den Flughafen unternommen haben - sie stehe zum gestürzten Präsidenten Amadou Toumani Touré.

