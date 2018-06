Kabul (dpa) - Die USA und Afghanistan haben ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft geschlossen. US-Präsidenten Barack Obama und der afghanische Präsident Hamid Karsai unterzeichneten die Vereinbarung am späten Abend in Kabul, wie ein Sprecher der US-Botschaft der dpa bestätigte. Obama war kurz zuvor zu einem überraschenden Besuch in Afghanistan eingetroffen. Die Visite war bis zuletzt streng geheim gehalten worden. Sie erfolgte ein Jahr nach der Tötung des Terroristenführers Osama bin Laden durch ein US-Spezialkommando in Pakistan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.