München (dpa) - Gossip-Frontfrau Beth Ditto (31) steht zu ihrem Gewicht von knapp zwei Zentnern.

«Ich habe irgendwann einfach aufgehört, darüber zu grübeln, was andere Gemeines über mich sagen könnten. Es ist Zeitverschwendung. Und es zieht dich runter», sagte die US-Sängerin mit den üppigen Rundungen in einem Interview der Zeitschrift «Freundin».

Sie fühle sich mit ihrem Gewicht von knapp 100 Kilo wohl, so die 1,55 Meter große Ditto. «Ich finde es unfair, wenn Leute, die dicker sind, als Ziel herausgepickt und für unattraktiv erklärt werden. Bloß weil man schlank ist, ist man nicht automatisch glücklicher! Keiner verliebt sich in dich, nur weil du dünn bist.» Man fühle sich zwar von Äußerlichkeiten angezogen, aber mit Liebe habe das nichts zu tun, meinte die 31-Jährige. Am 11. Mai erscheint das neue Gossip-Album «A Joyful Noise».