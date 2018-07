Los Angeles (dpa) - Jennifer Lopez (42) tourt gemeinsam mit Enrique Iglesias (36) um die Welt: Wie die US-Sängerin am Montagnachmittag (Ortszeit) dem Promiportal «Hollywood Reporter» bestätigte, wird sie bei ihrer ersten Welttournee von Iglesias und dem lateinamerikanischen Duo Wisin Y Mandel musikalisch unterstützt.

«Das alles ist sehr aufregend. Es wird ein großes Musikjahr für mich», erklärte Lopez bei einer Pressekonferenz in Hollywood. Auftakt der Tour ist am 14. Juli im kanadischen Montreal, vorerst wurden nur Konzerttermine in Nordamerika bekanntgegeben.