Hamburg (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat IG-Metall-Chef Berthold Huber den Arbeitgebern eine Hinhaltetaktik vorgeworfen. Wer am Verhandlungstisch nicht konstruktiv auf unsere Forderungen antworte, der bekomme die Antwort von den Beschäftigten im Betrieb geliefert. Das sagte Huber auf einer DGB-Kundgebung in Hamburg. Die IG Metall hat nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen eine Warnstreikwelle eingeleitet, die in der zweiten Wochenhälfte ihren Höhepunkt erreichen soll.

