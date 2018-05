München (dpa) - Tommy Haas hat beim Münchner ATP-Tennisturnier in souveräner Manier den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Der Wahl-Amerikaner besiegte in seinem Erstrundenmatch Landsmann Michael Berrer (Stuttgart) verdient mit 6:0, 6:2 und trifft nun am Mittwoch auf den Topfavoriten Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich. Zuvor hatten mit Dustin Brown und Matthias Bachinger zwei weitere deutsche Profis auf sportlichem Wege den Einzug in die zweite Runde geschafft. Der Augsburger Mitfavorit Philipp Kohlschreiber ist ebenfalls im Achtelfinale vertreten, er hatte zum Auftakt ein Freilos erhalten.

Qualifikant Brown aus Winsen an der Aller schlug Landsmann Daniel Brands (Deggendorf) in seinem Erstrundenmatch mit 6:4, 6:3. Der Dachauer Bachinger behielt beim 7:6 (7:3), 6:2 gegen den Kolumbianer Alejandro Falla die Oberhand. Tobias Kamke und Cedrik-Marcel Stebe haben den Sprung in die zweite Runde der mit 450 000 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung hingegen verpasst.