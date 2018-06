Jakarta (dpa) - Bei einem Busunglück in Indonesien sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. An Bord waren 65 Personen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Antara. Der Bus sei auf der Insel Sumatra plötzlich in Brand geraten. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

