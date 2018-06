Philadelphia (SID) - Die New Jersey Devils haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dank einer beherzten Schlussoffensive den Ausgleich gegen die Philadelphia Flyers geschafft. Im zweiten Spiel der "Best-of-Seven"-Serie setzten sich die Devils auswärts klar mit 4:1 durch und egalisierten damit die 3:4-Niederlage aus dem ersten Spiel.

Nach 40 Minuten hatten die Hausherren noch geführt. Im Schlussabschnitt drehten die Gäste dann aber auf und sicherten sicherten sich den verdienten Sieg. Die dritte Begegnung findet am Donnerstag in New Jersey statt.